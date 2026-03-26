Девятиклассник устроил стрельбу в челябинской школе. Главное

Утром 26 марта ученик девятого класса принес в челябинскую школу № 32 пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на областное правительство и Минздрав, подросток напал на одноклассницу, после чего выпрыгнул из окна четвертого этажа. Обоих госпитализировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу; сейчас дети находятся под наблюдением врачей, их жизням ничего не угрожает.
По данным ГУ МВД России по Челябинской области, 15-летний юноша выстрелил сверстнице в лицо из предмета, похожего на ракетницу. На место оперативно прибыли дежурные наряды полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних.
В ходе инцидента пострадали не только школьники. По информации телеграм-канала Ural Mash, нападавший залил газом троих педагогов учебного заведения. Всем пострадавшим учителям медицинская помощь была оказана прямо на месте.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении сразу трех уголовных дел: о покушении на убийство двух или более лиц, халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Проверку по факту произошедшего инициировала прокуратура Челябинской области, для координации действий силовиков на место ЧП выехал заместитель прокурора региона Виталий Новиков. Надзорное ведомство намерено выяснить, как соблюдалось законодательство об образовании, а также дать оценку организации охраны и пропускного режима в школе.
Как передает РИА Новости, в правительстве региона подтвердили полную приостановку занятий в данной школе.