На Ставрополье задержали министра энергетики Ивана Ковалева

Правоохранители задержали министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Ивана Ковалева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
По словам собеседника агентства, высокопоставленный чиновник задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее о задержании Ивана Ковалева сообщали телеканал РЕН ТВ и телеграм-канал «112» со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, оперативные мероприятия в отношении министра прошли в ночь на 25 марта.
Ковалев возглавлял министерство энергетики Ставропольского края с 2021 года.