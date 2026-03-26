На Ставрополье задержали министра энергетики Ивана Ковалева

В Ставропольском крае по подозрению в превышении должностных полномочий задержан глава регионального Минэнерго Иван Ковалев. По данным СМИ, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

Источник: Министерство энергетики

Правоохранители задержали министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Ивана Ковалева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По словам собеседника агентства, высокопоставленный чиновник задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее о задержании Ивана Ковалева сообщали телеканал РЕН ТВ и телеграм-канал «112» со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, оперативные мероприятия в отношении министра прошли в ночь на 25 марта.

Ковалев возглавлял министерство энергетики Ставропольского края с 2021 года.