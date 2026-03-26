Пилот разбившегося в Дагестане вертолета не умел им управлять

Вертолет разбился в ноябре 2025 года. Он упал территорию базы отдыха в районе города Избербаш. В результате крушения погибли пять сотрудников Кизлярского электромеханического завода. Среди пострадавших оказался исполнительный директор завода Ахмат Ахматов, который был госпитализирован вместе с пилотом в ожоговый центр Махачкалы.