Пилот разбившегося в Дагестане вертолета не умел им управлять

«Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: выполнение КВС [капитан воздушного судна] полетов без соответствующей профессиональной подготовки, отсутствие у КВС навыков в пилотировании вертолета», — говорится в заключении.
Третий фактор, способствующий происшествию, — отсутствие в воздушном законодательстве требований к собственникам гражданских судов по проверке действующего свидетельства пилота гражданской авиации со всеми соответствующими квалификационными отметками, которые подтверждены навыками техники пилотирования.
Вертолет разбился в ноябре 2025 года. Он упал территорию базы отдыха в районе города Избербаш. В результате крушения погибли пять сотрудников Кизлярского электромеханического завода. Среди пострадавших оказался исполнительный директор завода Ахмат Ахматов, который был госпитализирован вместе с пилотом в ожоговый центр Махачкалы.
В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России приоритетной версией крушения назвали ошибку пилотирования.