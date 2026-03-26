В Москве украли почти 19 млн рублей из квартиры, ключ от которой оставил ребенок

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 20-летнего мужчину, который украл почти 19 млн рублей из московской квартиры, ключ от которой оставила школьница после общения с телефонными мошенниками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Гагаринский установили личность подозреваемого и задержали его на привокзальной площади при попытке скрыться. Им оказался 20-летний житель Московской области. Похищенное он передал сообщникам», — сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД пояснили, что на мобильный телефон 14-летней девочки позвонили неизвестные. Они представились работниками госорганов и в ходе разговора узнали у нее о хранящихся сбережениях родственников в квартире дома на улице Строителей. «В ходе дальнейшего общения злоумышленники под выдуманным предлогом убедили школьницу оставить для них ключ от входной двери и сообщить, когда в квартире никого не будет», — пояснили в пресс-службе.
Девочка последовала указаниям звонивших и оставила ключ от квартиры в горшке с цветком в подъезде дома. «Воспользовавшись этим, злоумышленник проник в квартиру и похитил денежные средства в сумме свыше 18,6 млн рублей», — сказали в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Соучастники устанавливаются.