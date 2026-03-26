ФСИН опровергла данные об исчезновении Никиты Журавеля

«Осужденный Журавель Н. в соответствии с законодательством продолжает отбывать наказание в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Информация о месте отбывания наказания в установленном порядке направлена матери осужденного в течение четырех суток после его прибытия в учреждение. 21 января 2026 года осужденный уже получил письмо от матери», — заявили в ведомстве.
Об исчезновении Журавеля ранее сообщила член СПЧ Ева Меркачева со ссылкой на письмо его адвоката. Тот написал, что Журавель был этапирован к месту отбывания наказания в последней декаде декабря 2025 года. Последнее письмо он написал из Ульяновска 24-го числа. Адвокат отметил, что с тех пор о местонахождении его подзащитного никому не известно.