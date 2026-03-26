В Ставрополе 70-летний пенсионер пытался ограбить банк, которому задолжал по кредиту

70-летний местный житель Ставрополя, не имея возможности платить по счетам, решил закрыть долг радикальным способом. Вооружившись пневматическим пистолетом, он отправился грабить то самое отделение банка, где брал кредит.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники полиции задержали 70-летнего местного жителя, подозреваемого в вооруженном нападении на отделение банка в краевой столице. Мотивом для ранее не судимого пенсионера стал крупный долг по кредиту, который он взял в этом же финансовом учреждении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Как сообщили в полиции, злоумышленник зашел в помещение в маске. Подойдя к охраннику, он достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал деньги. Сотрудник службы безопасности смог дать отпор грабителю и удерживал его до приезда оперативной группы. Позже выяснилось, что нападавший угрожал пневматическим пистолетом.

На допросе задержанный признался, что в течение нескольких месяцев в силу жизненных обстоятельств не мог вносить платежи. С помощью разбойного нападения он рассчитывал решить свои финансовые проблемы и погасить крупный долг.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.