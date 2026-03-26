В Ставрополе 70-летний пенсионер пытался ограбить банк, которому задолжал по кредиту

Сотрудники полиции задержали 70-летнего местного жителя, подозреваемого в вооруженном нападении на отделение банка в краевой столице. Мотивом для ранее не судимого пенсионера стал крупный долг по кредиту, который он взял в этом же финансовом учреждении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.