В Ставрополе 70-летний пенсионер пытался ограбить банк, которому задолжал по кредиту

Сотрудники полиции задержали 70-летнего местного жителя, подозреваемого в вооруженном нападении на отделение банка в краевой столице. Мотивом для ранее не судимого пенсионера стал крупный долг по кредиту, который он взял в этом же финансовом учреждении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Как сообщили в полиции, злоумышленник зашел в помещение в маске. Подойдя к охраннику, он достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал деньги. Сотрудник службы безопасности смог дать отпор грабителю и удерживал его до приезда оперативной группы. Позже выяснилось, что нападавший угрожал пневматическим пистолетом.
На допросе задержанный признался, что в течение нескольких месяцев в силу жизненных обстоятельств не мог вносить платежи. С помощью разбойного нападения он рассчитывал решить свои финансовые проблемы и погасить крупный долг.
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.