В Новосибирске арестовали экс-главу управления Росгвардии

Суд заключил под стражу бывшего начальника управления Росгвардии по Новосибирской области Василия Шушакова. Генерал-майор полиции в запасе обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем многомиллионный ущерб государству, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.
По данным ведомства, в 2024 году между государственным заказчиком и коммерческой компанией «СтройСиб» был заключен контракт на поставку специализированного сооружения для проведения учебных стрельб. Контроль за выполнением работ был возложен на Василия Шушакова.
Следствие установило, что экс-глава управления Росгвардии организовал подписание документов с ложными сведениями о якобы выполненных работах, на основании которых подрядчик получил оплату в полном объеме. Однако фактически условия контракта не были соблюдены, и ведомству был причинен ущерб на сумму свыше 35 миллионов рублей.
Дело в отношении фигуранта расследуется по статье «Превышение должностных полномочий». В настоящее время правоохранители продолжают работу по выявлению всех соучастников коррупционной схемы.