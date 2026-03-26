В Запорожской области умерла пострадавшая при атаке ВСУ на заправку женщина

Пострадавшая при атаке украинского дрона по автозаправке в Васильевке умерла в больнице, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Женщина 1971 года рождения, пострадавшая в результате атаки БПЛА противника по автозаправочной станции города Васильевки, скончалась в реанимации, не приходя в сознание», — говорится в его публикации.
Балицкий выразил самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшей, пообещав оказать всю необходимую помощь.
Напомним, ранее на этой неделе сообщалось, что украинские беспилотники атаковали автомобили в Запорожской области, в результате пострадали пять человек.