СМИ: Подросток поджег банкомат на Бульваре Дмитрия Донского в Москве

Подросток поджег банкомат на Бульваре Дмитрия Донского в районе Северное Бутово в Москве. Об этом в четверг, 26 марта, сообщило агентство городских новостей «Москва».

В публикации уточняется, что повреждения получил банкомат «Газпромбанка», нарушителя задержали. Других подробностей происшествия не приводится.

Такой же случай произошел на прошлой неделе. Другой подросток поджег банкомат 19 марта. В результате прозвучавшего взрыва в здании выбило стекла и частично обрушился потолок. Единственным пострадавшим оказался сам подросток. Впоследствии ему оказали медицинскую помощь. СК завел уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».