Артиллерия ВСУ атаковала брянский посёлок Белая Берёзка, есть раненый

«Целенаправленный удар из артиллерии нанесли ВСУ по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района. В результате террористической атаки, к сожалению, ранен мирный житель», — говорится в тексте.
Ранее Life.ru писал, что украинские военные при помощи беспилотника атаковали город Шебекино в Белгородской области, удар пришёлся по одному из зданий, мирный житель получил ранения. В больнице ему диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.