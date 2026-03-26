Два человека пострадали при взрыве и обрушении дома в Ростове‑на‑Дону

В Ростове‑на‑Дону произошел взрыв в одноэтажном частном доме, в результате которого частично обрушилось здание и пострадали два человека. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области.
«В 19:25 мск поступила информация о том, что в одноэтажном частном жилом доме произошел хлопок с последующим обрушением части дома, без последующего горения. Предварительно, пострадали два человека (мужчина и женщина)», — следует из заявления ведомства.
На месте происшествия развернуты спасательные работы. К ликвидации последствий от РСЧС привлечены 42 человека и 13 единиц техники, из них от МЧС России — 22 сотрудника и 6 единиц техники. В настоящее время специалисты выясняют причину произошедшего.
