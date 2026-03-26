Пять беспилотников сбиты над Новгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов над территорией Новгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.

«Сегодня днём над территорией Новгородской области сбиты пять БПЛА. Спасибо нашим военным за работу», — говорится в сообщении губернатора.

Губернатор призвал жителей при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним и не трогать их, а сразу сообщать по номеру 112. В регионе объявлялась угроза атаки БПЛА и возможные перебои в работе мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что в период с 13:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотников самолётного типа. Беспилотники сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Новгородской, Тверской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше