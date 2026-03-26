Пять беспилотников сбиты над Новгородской областью

«Сегодня днём над территорией Новгородской области сбиты пять БПЛА. Спасибо нашим военным за работу», — говорится в сообщении губернатора.
Губернатор призвал жителей при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним и не трогать их, а сразу сообщать по номеру 112. В регионе объявлялась угроза атаки БПЛА и возможные перебои в работе мобильного интернета.
Ранее сообщалось, что в период с 13:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотников самолётного типа. Беспилотники сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Новгородской, Тверской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона.
