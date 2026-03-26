Юноша воткнул нож в спину сотруднице АЗС в Калининградской области

В городе Балтийск Калининградской области правоохранители задержали 20-летнего юношу, которого подозревают в нападении на сотрудницу заправки. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

— В дежурную часть ОМВД России «Балтийское» поступило сообщение о том, что сотруднице автозаправочной станции, расположенной на Калининградском шоссе, нанесли несколько ножевых ранений. Женщина была госпитализирована в реанимационное отделение, — говорится в ведомственном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Подозреваемого задержали, им оказался 20-летний житель Гурьевского района.

Ранее мужчина по фамилии Волохов убил знакомого в квартире дома в Наро-Фоминске. Он напился и в ходе ссоры три раза ударил ножом товарища. Мужчину госпитализировали, но врачи не смогли сохранить ему жизнь. Подозреваемого задержали и позднее осудили на восемь лет.