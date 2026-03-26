Юноша воткнул нож в спину сотруднице АЗС в Калининградской области

Ранее мужчина по фамилии Волохов убил знакомого в квартире дома в Наро-Фоминске. Он напился и в ходе ссоры три раза ударил ножом товарища. Мужчину госпитализировали, но врачи не смогли сохранить ему жизнь. Подозреваемого задержали и позднее осудили на восемь лет.