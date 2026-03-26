«По предварительным данным, подросток устроил поджог под влиянием дистанционных мошенников с Украины. Они представились сотрудниками силовых структур РФ и угрожали, что привлекут его родителей к уголовной ответственности», — сказал собеседник агентства.
Подросток устроил поджог банкомата в Москве под влиянием мошенников с Украины
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Подросток устроил поджог банкомата на юго-западе Москвы из-за страха уголовной ответственности, к которой обещали привлечь его мошенники с Украины. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.