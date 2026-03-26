При взрыве в частном доме в Ростове-на-Дону пострадали два человека

Ранее в Севастополе наиболее серьёзные разрушения в результате взрыва в доме на улице Павла Корчагина пришлись на угловую квартиру на первом этаже, где находился эпицентр происшествия. Всего пострадавшими числятся 12 человек, среди которых трое детей — все они были госпитализированы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте взрывчатых веществ.