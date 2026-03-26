Подростка, подозреваемого в поджоге банкомата в Москве, задержала полиция

Задержанный оказался местным жителем. Со слов подростка, противоправный поступок он совершил под воздействием третьих лиц. В ГУ МВД России по Москве призвали граждан не выполнять указания незнакомцев, поступающие по телефону или в мессенджерах, поскольку это может привести к уголовной ответственности, а родителей — проводить с детьми разъяснительные беседы.