Подростка, подозреваемого в поджоге банкомата в Москве, задержала полиция

15-летний подросток попытался скрыться с места поджога.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в поджоге банкомата на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел вечером 26 марта в холле здания на бульваре Дмитрия Донского. После того, как юноша поджег банкомат, он попытался скрыться, но был задержан сотрудником полиции. Возгорание оперативно потушили, в результате происшествия никто не пострадал.

Задержанный оказался местным жителем. Со слов подростка, противоправный поступок он совершил под воздействием третьих лиц. В ГУ МВД России по Москве призвали граждан не выполнять указания незнакомцев, поступающие по телефону или в мессенджерах, поскольку это может привести к уголовной ответственности, а родителей — проводить с детьми разъяснительные беседы.

Ранее KP.RU писал о похожем случае на северо-востоке столицы, где по факту подрыва отделения банка возбудили уголовное дело. Здесь 15-летний подросток также действовал по указке телефонных мошенников.