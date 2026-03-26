Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Никарагуа

Ранее на севере Греции случилось землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки частично разрушили здания нескольких монастырей на горе Афон. Пострадали монастырские постройки, скиты и кельи. В стенах появились трещины, повредились фрески. В одной из церквей во время службы от люстры отвалился кусок — монахам и паломникам пришлось быстро покинуть помещение.