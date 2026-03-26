Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать посадила пятилетнего сына в багажник и устроила гонки с ДПС в Ставрополе

В Ставропольском крае сотрудники ДПС преследовали автомобиль «Лада», автоледи за рулём которого пыталась скрыться. Видео инцидента опубликовало МВД Медиа в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Россиянка с сыном в багажнике пыталась убежать от полиции. Видео © Telegram / Ирина Волк.

На кадрах видно, как машина заворачивает к супермаркету, где её останавливают полицейские. При проверке документов в багажнике нашли ребёнка. Женщина объяснила, что забрала мальчика из детского сада, но он не захотел садиться в детское кресло и попросил прокатить его в багажнике, а она решила пойти навстречу.

Полицейские отметили, что при резком манёвре или даже незначительном ДТП ребенок мог получить серьёзные травмы. На место вызвали сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. В отношении женщины составили протоколы о нарушении правил перевозки детей и неисполнении родительских обязанностей.

Ранее в Калужской области произошло ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и грузового автомобиля Shacman. В результате аварии пострадали водитель и семь пассажиров. По поручению областной прокуратуры надзорное ведомство Дзержинского района организовало проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше