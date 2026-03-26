Подросток убил мать молотком по совету ИИ-бота и получил пожизненное

Ранее в Волгоградской области 15-летний парень убил женщину, чтобы забрать у неё деньги. На него завели уголовное дело. Тело погибшей нашли в частном доме в селе Лозное — у неё были ножевые ранения и травма головы. По версии следствия, подросток всё спланировал заранее: он пробрался в дом, попытался задушить женщину, избил её, а потом потребовал деньги и нанёс несколько ударов ножом.