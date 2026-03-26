Застрявшего у берегов Германии кита пытаются освободить экскаваторами

Операцию осложняют сильный ветер и течение. Морские биологи постоянно поливают кита водой, чтобы облегчить его состояние. По оценкам экспертов, шансы на выживание невелики: млекопитающее перестало издавать характерные для него звуки, изменилась структура кожи.
Тем не менее спасатели не сдаются. В их распоряжении остались считаные часы, чтобы вызволить гиганта из ловушки.
Напомним, на севере Германии в Любекской бухте развернулась экстренная операция по спасению горбатого кита длиной около 10 метров. Млекопитающее запуталось в рыболовных сетях и оказалось в ловушке на песчаной отмели. По мнению учёных, гигант мог сбиться с миграционного пути. Даже ночной прилив не помог ему освободиться.
