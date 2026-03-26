В Нидерландах за три дня произошло несколько взрывов банкоматов

В Нидерландах в течение трех дней произошла серия взрывов банкоматов, передает издание NL Times.
Сообщается, что инциденты начались в понедельник, 23 марта. Утром неизвестные подорвали банкоматы в городе Ларен, а также в Амстердаме на улице Слотеркаде. При этом задержать подозреваемых правоохранительным органам не удалось.
Во вторник с интервалом около 30 минут были подорваны еще два банкомата в пригородах Амстердама — в Бадхуведорпе и Ландсмеере. Полиция задержала двух мужчин, которые, как уточняется, скрылись с места происшествия в Бадхуведорпе на мотоцикле.
В среду еще один взрыв произошел в Утрехте. Правоохранительные органы сообщили о значительном материальном ущербе, а также отметили, что в целях предосторожности были эвакуированы жители квартиры, расположенной над местом происшествия. В тот же день еще один банкомат был уничтожен в Амстердаме на улице Слотермеерлаан. В результате взрыва было повреждено остекление здания, при этом девочка получила травмы от осколков и была госпитализирована.
Криминолог Амстердамского свободного университета Джаспер ван дер Кемп сообщил, что злоумышленники закладывали самодельные взрывные устройства через отверстие для выдачи наличных средств.