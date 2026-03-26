В Нидерландах за три дня произошло несколько взрывов банкоматов

В среду еще один взрыв произошел в Утрехте. Правоохранительные органы сообщили о значительном материальном ущербе, а также отметили, что в целях предосторожности были эвакуированы жители квартиры, расположенной над местом происшествия. В тот же день еще один банкомат был уничтожен в Амстердаме на улице Слотермеерлаан. В результате взрыва было повреждено остекление здания, при этом девочка получила травмы от осколков и была госпитализирована.