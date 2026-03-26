Мошенники убедили 14-летнюю девочку оставить ключ в горшке и украли 18 млн

Неизвестные позвонили на телефон девочки и назвались работниками государственных органов. Они выяснили, что в квартире на улице Строителей хранятся крупные сбережения родственников.
Мошенники выкрали из московской квартиры более 18 млн рублей. Видео © ГУ МВД по Москве.
Аферисты придумали ложный предлог и попросили девочку оставить для них ключ от входной двери. Они также попросили сообщить, когда в квартире никого не будет. Школьница выполнила их указания и спрятала ключ в горшке с цветком в подъезде. Злоумышленник воспользовался ключом, проник в квартиру и украл свыше 18,6 миллиона рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали афериста на привокзальной площади. Молодой человек пытался скрыться. Ему оказалось 20 лет, он проживает в Московской области. Похищенные деньги он передал своим сообщникам. Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ — кража. Суд отправил подозреваемого под домашний арест.
Ранее мошенники обманули 19-летнего юношу в Химках. Они убедили молодого человека поджечь трансформаторную будку в селе Виноградово. Парень облил подстанцию горючей смесью и поджёг её, после чего скрылся. Возгорание не распространилось и вскоре потухло.
