Суд в Москве арестовал блогершу за пропаганду религиозного превосходства

Ранее выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности. По версии следствия, в июне прошлого года фигурант, реагируя на публикации в одном из Telegram-каналов, призывал пользователей мессенджера совершать теракты. В отношении него возбуждено уголовное дело по трем эпизодам, предусмотренным частью 2 статьи 205.2 УК РФ.