Средства ПВО за три часа уничтожили 30 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

По данным ведомства, дежурные силы ПВО ликвидировали дроны в период с 18:00 до 21:00 по московскому времени. Отмечается, что все аппараты были сбиты на подлёте к российской территории, что позволило избежать жертв и разрушений на земле.
«Уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Тверской и Новгородской областей», — сказали в Минобороны.
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотников над российскими регионами. Беспилотники ликвидированы в небе над 12 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тверскую области, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.