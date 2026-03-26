Супруги в Германии украли из паркоматов €1,9 млн монет за десять лет

Ране сообщалось, что во Владивостоке жертвами мошенников стала семья, лишившаяся крупной суммы из-за доверчивости своего ребёнка. Злоумышленники связались с мальчиком, представившись сотрудниками спецслужб, и убедили его, что для решения проблемы со взломанным аккаунтом на «Госуслугах» необходимо оставить ключ от квартиры. Школьник последовал инструкциям, после чего преступники проникли в жилище и похитили из сейфа 6 миллионов рублей и 95 тысяч долларов.