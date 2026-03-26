Девушка из Казани попала в реанимацию после попытки исправить форму губ

Девушка неоднократно колола филлеры, однако в последний раз материал мигрировал и испортил контур. Она обратилась к хирургу в Санкт-Петербурге для проведения хейлопластики. Сразу после операции у Карины воспалился лимфоузел под челюстью, на следующий день сильно отекла губа, но врач заверил, что это нормальная реакция, и пациентка улетела домой. Уже в Казани состояние резко ухудшилось: швы разошлись, из губы пошёл гной. Местные медики госпитализировали девушку, она лечилась около недели, а после выписки ещё месяц ходила с открытой раной.