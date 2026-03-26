На Ставрополье адвоката осудили за мошенничество в крупном размере

СТАВРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Ипатовский районный суд Ставрополья приговорил к пяти годам колонии адвоката за мошенничество в крупном размере. Мужчина дважды обманул женщину, чей сын был обвинен в убийстве, сообщается на сайте суда.
«Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
В 2019 году мужчина являлся адвокатом краевой коллегии адвокатов Ставрополья. Он ввел в заблуждение женщину, сын которой обвинялся в убийстве. Адвокат сообщил ложные сведения о том, что может оказать семье юридическую помощь. В награду он получил 300 тыс. рублей. Спустя три года адвокат сообщил этой же женщине, что может помочь ее сыну в организации условно-досрочного освобождения. Вознаграждение на этот раз составило 285 тыс. рублей.
«Фактически юридической помощи адвокат не оказывал, в следственных действиях и в судебных заседаниях не участвовал. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал, отрицал обстоятельства преступления в полном объеме», — поясняется в сообщении.
Суд признал мужчину виновным в совершении двух эпизодов преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Приговор не вступил в законную силу.