На Ставрополье адвоката осудили за мошенничество в крупном размере

В 2019 году мужчина являлся адвокатом краевой коллегии адвокатов Ставрополья. Он ввел в заблуждение женщину, сын которой обвинялся в убийстве. Адвокат сообщил ложные сведения о том, что может оказать семье юридическую помощь. В награду он получил 300 тыс. рублей. Спустя три года адвокат сообщил этой же женщине, что может помочь ее сыну в организации условно-досрочного освобождения. Вознаграждение на этот раз составило 285 тыс. рублей.