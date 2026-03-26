В Псковской области объявили опасность БПЛА

ПСКОВ, 26 марта. /ТАСС/. Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в мессенджере Max.
«Опасность БПЛА в воздушном пространстве Псковской области», — отмечается в сообщении.
Он также добавил, что оперативные службы работают в усиленном режиме. «При подозрительной активности в небе — незамедлительно звоните 112 или 72−52−00. Работает ПВО, опасайтесь падения элементов БПЛА», — пояснил Ведерников.
В регионе введены ограничения в работе аэропорта Псков, связи и интернета, добавил Ведерников.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше