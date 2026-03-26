Ребенок и его мать ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области 26 марта в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины пострадали семилетняя девочка и ее мать. Об этом сообщил в МАХ губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам главы области, у ребенка диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. У ее матери выявили баротравму. Девочку доставят в детскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения, а ее маму госпитализируют в городскую больницу № 2 Белгорода.
За 26 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили 221 украинский беспилотник. Днем, в период с 13:00 до 18:00, было сбито 96 дронов над девятью регионами: Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Новгородской, Тверской, Тульской областями, а также над Крымом и Московским регионом. Еще 125 БПЛА перехватили в ночное время над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской и Ленинградской областями.