Дрон ранил семилетнюю девочку и её маму в Белгородской области

«Ребёнку диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги, её маме — баротравму», — написал губернатор в Telegram-канале.
Девочку доставят в детскую областную клиническую больницу для обследования и лечения. Её маму госпитализируют в городскую больницу № 2 Белгорода.
Ранее украинская артиллерия ударила по посёлку в Трубчевском районе Брянской области. Один мирный житель получил ранение и попал в больницу.
