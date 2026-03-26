После разлива в Мексиканском заливе собрали свыше 400 тонн нефти

Другим источником оказались естественные выбросы углеводородов со дна залива — в 5 милях от Коацакоалькоса и в 60 милях от побережья в зоне месторождения Кантарель. Моралес Анхелес отметил, что именно подводные источники у Кантареля остаются активными и, как предполагается, выделили наибольший объем загрязняющих веществ. Для локализации нефтяных пятен в этом районе совместно с нефтегазовой компанией Pemex устанавливаются заградительные барьеры, а подводные беспилотники и водолазы обследуют нефтяные платформы, чтобы исключить вероятность их структурных повреждений.