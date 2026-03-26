После разлива в Мексиканском заливе собрали свыше 400 тонн нефти

МЕХИКО, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Мексики собрало 430 тонн углеводородов и очистило 223 км береговой линии после разливов нефтепродуктов в акватории Мексиканского залива. Об этом сообщил министр военно-морских сил страны Раймундо Педро Моралес Анхелес.
«В настоящий момент мы можем сказать, что все пляжи с наибольшим притоком туристов чистые. Население может спокойно посещать эти пляжи», — подчеркнул глава ведомства на пресс-конференции в министерстве окружающей среды и природных ресурсов, трансляция которой велась в соцсетях.
Как пояснил министр, загрязнение побережья спровоцировали незаконный сброс нефтепродуктов с корабля и естественные подводные выбросы нефти. Первым источником стало коммерческое судно, стоявшее на якоре в районе порта Коацакоалькос. ВМС Мексики совместно с международными партнерами сейчас проверяют 13 кораблей для установления виновника сброса.
Другим источником оказались естественные выбросы углеводородов со дна залива — в 5 милях от Коацакоалькоса и в 60 милях от побережья в зоне месторождения Кантарель. Моралес Анхелес отметил, что именно подводные источники у Кантареля остаются активными и, как предполагается, выделили наибольший объем загрязняющих веществ. Для локализации нефтяных пятен в этом районе совместно с нефтегазовой компанией Pemex устанавливаются заградительные барьеры, а подводные беспилотники и водолазы обследуют нефтяные платформы, чтобы исключить вероятность их структурных повреждений.
Национальный план по ликвидации чрезвычайной ситуации в Мексиканском заливе был активирован 2 марта после первых сообщений о появлении нефтяных пятен. В настоящий момент к операции привлечены более 2,2 тыс. человек, авиация и корабли. Власти продолжают мониторинг 600 км побережья, чтобы не допустить нового выброса нефти на пляжи.