Семилетняя девочка и ее мама пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области украинский беспилотник (БПЛА) атаковал частный дом. В результате удара пострадали семилетняя девочка и ее мать. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ребенку диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги, женщине — баротравму. Для дальнейшего обследования и лечения девочку доставят в детскую областную клиническую больницу, а ее маму — в городскую больницу № 2 Белгорода, написал Гладков в своем Telegram-канале.
В этот же день стало известно, что в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате удара пострадала женщина.
Ранее глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что один человек скончался в результате ударов, которые ВСУ 24 марта нанесли по Хомутовскому району Курской области.