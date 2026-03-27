Мать с ребенком пострадали при ударе БПЛА по дому в Белгородской области

Пострадавших членов семьи увезли в Белгород. Девочка будет доставлена в детскую областную клиническую больницу, мать будет лечиться в городской больнице № 2. Гладков написал об этом в своем Telegram-канале.
Село, которое было атаковано БПЛА, находится в Шебекинском округе Белгородской области. За пару часов до этого Гладков сообщал о налете на город Шебекино — от ударов дронов повреждены полуприцеп грузового автомобиля и коммерческий объект, писал губернатор. Всего во время предыдущего массированного удара по районам области пострадали три мирных жителя.