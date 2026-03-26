Над регионами РФ за два часа сбили 36 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за два часа отразили массированную атаку беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в течение двух часов были перехвачены и уничтожены 36 дронов самолетного типа. Все цели были ликвидированы в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени.
Атаки затронули несколько регионов страны, включая Брянскую, Курскую, Ленинградскую и Смоленскую области, где силы ПВО оперативно сработали для предотвращения возможных последствий.
Ранее украинские беспилотники атаковали автомобили в Запорожской области, в результате пострадали пять человек.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше