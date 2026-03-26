Над регионами РФ за два часа сбили 36 украинских БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ за два часа 36 украинских БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны за два часа отразили массированную атаку беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в течение двух часов были перехвачены и уничтожены 36 дронов самолетного типа. Все цели были ликвидированы в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени.

Атаки затронули несколько регионов страны, включая Брянскую, Курскую, Ленинградскую и Смоленскую области, где силы ПВО оперативно сработали для предотвращения возможных последствий.

Ранее украинские беспилотники атаковали автомобили в Запорожской области, в результате пострадали пять человек.

