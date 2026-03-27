Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За два часа над регионами России сбили 36 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за два часа перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолётного типа. Как сообщили в МО РФ, атака отражалась с 21:00 до 23:00 мск 26 марта.

Дроны сбиты над территориями Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областей. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что с 18:00 до 21:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 30 украинских БПЛА над несколькими регионами страны. Все аппараты были сбиты на подлёте к российской территории, что позволило избежать жертв и разрушений на земле.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше