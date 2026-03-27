Силы ПВО за два часа сбили 36 БПЛА над четырьмя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили 36 беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны.
— В период с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны были ликвидированы в небе над территориями Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областей.
По данным Министерства обороны России, в ночь с 25 на 26 марта отечественные силы ПВО сбили 125 беспилотников ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также других российских регионов.