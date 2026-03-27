Адвоката из Петербурга задержали по делу об организации преступного сообщества

По версии следствия, с декабря 2024 по март 2026 года фигуранты создали на территории города преступное сообщество. Они получали на банковские счета подконтрольных организаций безналичные средства с фиктивными основаниями платежа. Общий объем полученных средств превысил 244 миллиона рублей. В дальнейшем подозреваемые обналичили их, получив свой процент, а также провели валютные операции по переводу наличных на счета нерезидентов на общую сумму более 294 миллионов рублей.