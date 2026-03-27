В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по дому были ранены два человека

В Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, уточнив, что инцидент произошёл в одном из населённых пунктов Шебекинского округа.
По его словам, удар пришёлся по частному дому в селе Вознесеновка. Травмы получили семилетняя девочка и её мать: у ребёнка зафиксированы минно-взрывное повреждение и осколочное ранение ноги, у женщины диагностирована баротравма.
Глава региона также сообщил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь: девочку планируют перевести в детскую областную клиническую больницу, а её мать — в городское медучреждение Белгорода для дальнейшего лечения.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали автомобили в Запорожской области, в результате пострадали пять человек.