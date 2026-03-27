Собянин сообщил об уничтожении уже 58-го летевшего на Москву беспилотника

26 марта в оборонном ведомстве также сообщили, что в период с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских дронов. БПЛА были ликвидированы в небе над территориями Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областей.