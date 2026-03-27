Собянин сообщил об уничтожении уже 58-го летевшего на Москву беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 27 марта, сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны ликвидировали беспилотник (БПЛА) на подлете к столице.
— Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в MAX.
26 марта в оборонном ведомстве также сообщили, что в период с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских дронов. БПЛА были ликвидированы в небе над территориями Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областей.
В этот же день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в небе над Киришским районом региона силы ПВО сбили свыше 20 беспилотников ВСУ. В результате падения обломков летательных аппаратов объекты промышленной зоны получили повреждения.