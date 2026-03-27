ПВО уничтожила беспилотник на подлёте к Москве, во Внуково ввели ограничения

По его словам, обломки дрона упали на землю, сейчас на месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не приводится.
На фоне инцидента в столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения. Как сообщили в Росавиации, воздушная гавань продолжает принимать и отправлять рейсы, но только по согласованию с соответствующими органами.
Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании. Ограничения связаны с обеспечением безопасности полётов в районе аэропорта.
Ранее Life.ru писал, что российские системы ПВО за считанные часы отразили очередную атаку беспилотников. Сразу 36 дронов были уничтожены над четырьмя регионами страны от Брянской до Смоленской областей.
