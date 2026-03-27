Лавров: Киев вместе с Западом «нарушил все, что можно нарушить»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью France Télévisions заявил, что ситуация вокруг Ирана и Украины, по его мнению, имеет принципиальные различия, прежде всего с точки зрения соблюдения международных обязательств.
Он отметил, что, по оценке российской стороны, Иран придерживался достигнутых договоренностей, включая соглашения, касающиеся ядерной программы. В частности, речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий, который был заключен в 2015 году и впоследствии оказался под угрозой после выхода из него США в период президентства Дональда Трампа.
При этом Лавров выразил мнение, что ситуация с Украиной развивалась иначе, указав на нарушения договоренностей, в которых, по его словам, участвовали как Киев, так и его западные партнёры.
