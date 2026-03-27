Tasnim: атакованное в Ормузском проливе судно село на мель у острова Кешм

РАБАТ, 27 марта. /ТАСС/. Шедшее под флагом Таиланда грузовое судно Mayuree Naree, которое две недели назад подверглось нападению в Ормузском проливе, село на мель у острова Кешм в Иране. Об этом сообщило агентство Tasnim.
По его информации, Mayuree Naree село на мель в акватории населенного пункта Рамчах, расположенного в южной части Кешма.
Информации о состоянии команды или возможной эвакуации членов экипажа пока нет.