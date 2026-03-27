Тело женщины без признаков жизни обнаружили в Фонтанка

В реке Фонтанке у здания Университета путей сообщения обнаружено тело женщины без признаков жизни. Об этом стало известно в четверг, 26 марта.
Очевидцы сначала не поняли, что произошло, — они решили, что женщина ныряет в воду, однако она долго не выныривала. Когда стало ясно, что она не подает признаков жизни, на место вызвали оперативные службы.
Обстоятельства и детали происшествия устанавливаются, передает 78.ru со ссылкой на источник.
Утром 22 марта спасатели достали из реки Мойки в Петербурге тело мужчины. Несмотря на длительное нахождение в воде, личность погибшего удалось установить. Им оказался 37-летний житель Петербурга, который пропал 31 декабря 2025 года. В день исчезновения он поссорился с женой.