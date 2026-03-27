Журналистов задержали в Волгограде за вымогательство 1,2 миллиона у главврача

В Волгоградской области задержаны двое представителей журналистской среды, подозреваемых в вымогательстве крупной суммы денег у главного врача одной из поликлиник. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
По версии следствия, весной текущего года в правоохранительные органы обратилась женщина-врач, заявившая о вымогательстве у нее более 1,2 миллиона рублей. Фигуранты, действуя группой лиц, использовали анонимный интернет-канал с многотысячной аудиторией, где публиковали заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство потерпевшей и ее близких. Затем они потребовали деньги за прекращение публикаций, угрожая в случае отказа продолжить травлю. Для подтверждения своих намерений они демонстративно удалили одну из ранее размещенных записей.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере и клевете в интернете. В ближайшее время им изберут меру пресечения, говорится в сообщении.
В декабре в Казахстане был задержан главный редактор информационного агентства «КазТАГ» Амир Касенов. Расследование началось после письменного заявления представителя частной компании. Следствие считает, что сотрудники редакции неоднократно распространяли заведомо ложную информацию, нанесшую ущерб деловой репутации и интересам заявителя.