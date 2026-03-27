Журналистов задержали в Волгограде за вымогательство 1,2 миллиона у главврача

По версии следствия, весной текущего года в правоохранительные органы обратилась женщина-врач, заявившая о вымогательстве у нее более 1,2 миллиона рублей. Фигуранты, действуя группой лиц, использовали анонимный интернет-канал с многотысячной аудиторией, где публиковали заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство потерпевшей и ее близких. Затем они потребовали деньги за прекращение публикаций, угрожая в случае отказа продолжить травлю. Для подтверждения своих намерений они демонстративно удалили одну из ранее размещенных записей.