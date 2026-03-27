Al Jazeera: «Хезболла» выпустила свыше 70 ракет по Израилю

«Хезболла» провела ракетные удары по позициям израильской армии и населенным пунктам в Верхней и Западной Галилее.

Источник: Аргументы и факты

Шиитская милиция «Хезболла» провела ракетные удары по позициям израильской армии и населенным пунктам в Верхней и Западной Галилее. По данным телеканала Al Jazeera, с южной части Ливана в сторону Израиля было выпущено более 70 ракет, большинство из которых перехватила система противоракетной обороны «Железный купол».

Издание отмечает, что данный залп стал самым масштабным с 12 марта, когда по территории Израиля было выпущено свыше 100 боеприпасов. В Telegram-канале организации сообщается, что обстрелам подверглись военные объекты и базы ВМС, батареи ПВО в Хайфском заливе, логистический центр ВС в Керем-бен-Зимре и армейская казарма к северу от Нагарии.

Кроме того, ракеты были направлены по ряду населённых пунктов, включая Авивим, Аялон, Кирьят-Шмона, Метула, Нетуа, Шомера и Штул. Телеканал уточняет, что информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по восьми населенным пунктам на юге Ливана с применением боеприпасов с фосфором.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше