Al Jazeera: «Хезболла» выпустила свыше 70 ракет по Израилю

Шиитская милиция «Хезболла» провела ракетные удары по позициям израильской армии и населенным пунктам в Верхней и Западной Галилее. По данным телеканала Al Jazeera, с южной части Ливана в сторону Израиля было выпущено более 70 ракет, большинство из которых перехватила система противоракетной обороны «Железный купол».
Издание отмечает, что данный залп стал самым масштабным с 12 марта, когда по территории Израиля было выпущено свыше 100 боеприпасов. В Telegram-канале организации сообщается, что обстрелам подверглись военные объекты и базы ВМС, батареи ПВО в Хайфском заливе, логистический центр ВС в Керем-бен-Зимре и армейская казарма к северу от Нагарии.
Кроме того, ракеты были направлены по ряду населённых пунктов, включая Авивим, Аялон, Кирьят-Шмона, Метула, Нетуа, Шомера и Штул. Телеканал уточняет, что информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по восьми населенным пунктам на юге Ливана с применением боеприпасов с фосфором.