Напал без причины: В Балтийске задержан 20-летний парень, изрезавший продавщицу АЗС

Ранее в Нижневартовске полицейские задержали 47-летнего мужчину, который с ножом в руках преследовал прохожего по улице. Фигуранту грозит арест или штраф за хулиганство — в отношении него уже возбуждено дело по соответствующей статье. На момент инцидента югорчанин находился в состоянии опьянения, и уже привлекался за уголовные преступления.