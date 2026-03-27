Жительницу Подмосковья приговорили к 18 годам колонии за шпионаж в Крыму

Верховный суд Крыма приговорил 58-летнюю жительницу Московской области к 18 годам лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе суда.
По данным следствия, в феврале 2024 года женщина сделала фото- и видеосъемку стоянки с бронетехникой Вооруженных сил России в Крыму и передала эти материалы представителю Украины через соцсеть.
Суд назначил основное наказание в виде 18 лет колонии общего режима, а также дополнительное — штраф в размере 500 тысяч рублей и ограничение свободы на год 10 месяцев после отбытия основного срока. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы содержат гостайну. Приговор пока не вступил в законную силу, говорится в сообщении.
4 марта силовики задержали жителя Крыма за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Предполагаемый злоумышленник связался с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер. Там он передавал ему сведения о местах дислокации бойцов ВС РФ и их техники.