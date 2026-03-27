Shot: В Ленинградской области третью ночь подряд слышны взрывы

Ленинградскую область третью ночь подряд атакуют беспилотники (БПЛА). Очевидцы в пятницу, 27 марта, сообщили о взрывах в Выборгском, Кировском и Колпинском районах после часа ночи.

По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила около 20 воздушных целей.

Официальной информации о последствиях атак и возможных пострадавших на данный момент не поступало, передает Telegram-канал Shot.

26 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в небе над Киришским районом региона силы ПВО сбили свыше 20 беспилотников ВСУ. В результате падения обломков летательных аппаратов объекты промышленной зоны получили повреждения.

Днем ранее Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили 56 беспилотников Вооруженных сил Украины над Ленинградской областью в ходе отражения ночной атаки. Он также отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

