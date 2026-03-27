Следователи возбудили дело после гибели роженицы и ребёнка на Камчатке

На Камчатке следователи разбираются в обстоятельствах трагедии, произошедшей в роддоме: во время преждевременных родов скончались молодая женщина и её ребёнок.

Источник: Life.ru

По данным регионального Минздрава, 25-летнюю пациентку доставили в Усть-Камчатскую районную больницу бригадой скорой помощи с сильным кровотечением. К моменту поступления она уже потеряла значительный объём крови. Несмотря на усилия врачей, спасти ни женщину, ни плод на 26-й неделе беременности не удалось.

После случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас проводится комплекс проверок: следователи изучают медицинскую документацию, назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна установить точные причины гибели пациентки и ребёнка, а также дать оценку действиям медперсонала.

В СК уточнили, что расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные нарушения при оказании медицинской помощи.

Ранее Life.ru писал, что в Новокузнецке после гибели девяти младенцев суд рассматривал дело главврача роддома и решил не отправлять его в СИЗО. При этом медика временно отстранили от работы.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.