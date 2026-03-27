У берегов острова Новая Гвинея зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 было зарегистрировано возле побережья острова Новая Гвинея, на котором находятся части двух государств — Индонезии и Папуа — Новой Гвинеи, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр сейсмостанция располагался в 174 километрах к северо-западу от индонезийского города Джаяпура, а очаг — залегал на глубине 63 километра. Тревога по поводу угрозы цунами не объявлялась.
Информация о последствиях подземных толчков не поступала.
Напомним, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в подконтрольной Пакистану части Кашмира (спорная территория на северо-западе полуострова Индостан). Его эпицентр был отдалён на 277 километров от города Баттаграма. Очаг подземных толчков залегал на глубине 35 километров.
16 марта в районе Курильских островов Сахалинской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7. Сейсмособытие было ощущаемым. В Северо-Курильске жители могли почувствовать колебания силой до трёх баллов.